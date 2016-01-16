وزير النقل: نستهدف نقل 500 ألف طن بضائع بخط "دمياط-القاهرة" النهرى

قال سعد الجيوشى، وزير النقل، إن النقل البرى ينقل 99.5٪ من حجم البضائع فى مصر ، ومع إعادة منظومة النقل لوضعها الطبيعى يتم العمل على استعادة النقل النهرى كأحد روافد النقل فى مصر، لافتا إلى أن خطاب تكليف الحكومة تضمن إعادة استغلال موارد الدولة غير المستغلة.

وأشار فى كلمته خلال تدشين خط نقل البضائع النهرى بين دمياط والقاهرة، إلى أنه يستهدف أن يكون المستثمرون المصريون بالتعاون والعمل فى قطاع النقل النهرى، قادرون على تحقيق نصف مليون طن ضمن خط دمياط القاهرة خلال 6 أشهر .

وأضاف أنه يتم العمل على رفع كفاءة أسطول السكك الحديد وجذب المستثمرين.

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