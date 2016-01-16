أخبار عاجلة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير النقل: نستهدف نقل 500 ألف طن بضائع بخط "دمياط-القاهرة" النهرى

Google+ Print
وزير النقل: نستهدف نقل 500 ألف طن بضائع بخط "دمياط-القاهرة" النهرى وزير النقل: نستهدف نقل 500 ألف طن بضائع بخط "دمياط-القاهرة" النهرى
قال سعد الجيوشى، وزير النقل، إن النقل البرى ينقل 99.5٪ من حجم البضائع فى ، ومع إعادة منظومة النقل لوضعها الطبيعى يتم العمل على استعادة النقل النهرى كأحد روافد النقل فى مصر، لافتا إلى أن خطاب تكليف تضمن إعادة استغلال موارد الدولة غير المستغلة.

وأشار فى كلمته خلال تدشين خط نقل البضائع النهرى بين دمياط والقاهرة، إلى أنه يستهدف أن يكون المستثمرون المصريون بالتعاون والعمل فى قطاع النقل النهرى، قادرون على تحقيق نصف مليون طن ضمن خط دمياط القاهرة خلال 6 أشهر .

وأضاف أنه يتم العمل على رفع كفاءة أسطول السكك الحديد وجذب المستثمرين.

رئيس الوزراء: الاتجاه لمنظومة النقل النهرى يوفر 1.5 مليار دولار فى الوقود
>

رئيس الوزراء يشهد تحميل أحد الصنادل النيلية بالحمولة فى زيارته لميناء دمياط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر

شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر