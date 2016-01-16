مراكز التدريب تستقبل الدفعة الخامسة من منتسبي الخدمة الوطنية

استقبلت مراكز التدريب بالقوات المسلحة اليوم منتسبي الدفعة الخامسة من الخدمة الوطنية من الذكور والإناث الذين اتسمت روحهم بالعز والولاء والتضحية لأجل الدفاع عن الوطن ضمن برنامج وطني سيحصنهم ويسلحهم بالعلم والمعرفة والشجاعة وصونه ضد أية أفكار سلبية تدعو إلى المساس بسلامة أرضه.

وتضم الدفعة الخامسة للخدمة الوطنية والتي كان في استقبالها عدد من كبار الضباط وضباط الصف مجموعة من أبناء وبنات المواطنات الذين إلتحقوا بشكل إختياري إلى صفوف الخدمة الوطنية وأصروا على الإنضمام لخدمة الوطن بكل فخر وإعتزاز بعد إلحاح كبير منهم في إيجاد وسيلة تمكنهم من الإلتحاق إلى صفوف الخدمة الوطنية الذين أكدوا على أنها شرف لا يعلوه شرف لمشاركة إخوانهم المواطنين الذين سبقوهم للتعبير عن مدى إمتنانهم وولائهم وإنتمائهم للوطن وقيادته الرشيدة وليمنحهم شرف خدمة الوطن.

وبهذه المناسبة الوطنية رفع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات معربا عن فخره وإعتزازه بهذه الأفواج من أبناء الوطن ممن إلتحقوا اليوم لخدمة وطنهم مؤكدا على أهمية هذه المرحلة من حياتهم ودورها الرئيسي في بناء وترسيخ قيم الولاء والانضباط والإلتزام والجدية في نفوسهم وتعزيز قدراتهم العسكرية وتنشئة الأجيال القادمة تنشئة وطنية سليمة ومساعدتها على إدراك التحديات التي قد تواجهها وكيفية التصدي لها بمنتهى المسؤولية والحذر والحرص.

وأكد أن شباب الوطن الذين سبقوهم كانوا على قدر الثقة الغالية التي منحتهم إياها القيادة الرشيدة وتحملوا المسؤولية ولبوا نداء الواجب وأن ما شهده اليوم من روح وطنية ومعنوية عالية تأكيد على ما اعتدنا عليه من أبناء وطننا الغالي على مدى التاريخ.

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