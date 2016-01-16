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مقتل 12 من ميليشات الحوثي وصالح في اشتباكات بتعز جنوب اليمن

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مقتل 12 من ميليشات الحوثي وصالح في اشتباكات بتعز جنوب اليمن مقتل 12 من ميليشات الحوثي وصالح في اشتباكات بتعز جنوب اليمن


> لقي 12 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم ، في اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية في الجبهة الغربية لمدينة تعز جنوب غربي اليمن .

وقالت مصادرعسكرية يمنية ، حسبما نقلت قناة ” سكاي نيوزعربية” اليوم “السبت” ، إن 5 من أفراد المقاومة الشعبية لقوا مصرعهم – أيضا – خلال المعارك التي اندلعت غربي تعز، مشيرة إلى وقوع اشتباكات في قرى مديرية “المسراخ ونجد قسيم” جنوبي تعز.

وأشارت المصادر إلى إصابة 4 مدنيين جراء القصف العشوائي المستمر لمليشيات الحوثي وصالح، على الأحياء السكنية في المدينة.

وفي شبوة ، قالت المصادر إن 3 أشخاص من تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم في غارة جوية لطائرة بدون طيار استهدفت سيارة لهم في منطقة “رفض” في محافظة شبوة جنوب اليمن .
> أما في مأرب ، فقد سيطر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية على أعلى قمم جبال “هيلان” غربي محافظة مأرب.

 

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