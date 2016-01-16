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تعليق الزيارة لمعبد الأقصر أثناء زيارة الرئيس الصيني الخميس المقبل‎

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تعليق الزيارة لمعبد الأقصر أثناء زيارة الرئيس الصيني الخميس المقبل‎ تعليق الزيارة لمعبد الأقصر أثناء زيارة الرئيس الصيني الخميس المقبل‎

قالت مصادر بالإدارة المركزية لآثار العليا، إن وزارة الآثار أصدرت قرارًا بتعليق ووقف زيارة عدة مواقع أثرية أثناء زيارة الرئيس الصيني “شي جين بينج” المرتقبة لمدينة الأقصر يوم الخميس القادم.

 وأشارت المصادر، إلي أن من بين المواقع الأثرية التي سيتم تعليق الزيارة لها معبد الأقصر الفرعوني، حيث سيتم تعليق الزيارة ابتداءًا من مساء الأربعاء المقبل وحتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الخميس.

وأضافت المصادر، أن هذه الزيارة تم التجهيز لها منذ ديسمبر الماضي لنقل صورة مشرفة عن مصر إلى العالم، مشيرا إلى تنظيم احتفالية كبيرة بمعبد الأقصر أثناء الزيارة تتضمن عروضًا فنية وثقافية.

في السياق ذاته، قالت مصادر بنقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، إن النقابة تلقت منشورًا بذلك من الإدارة المركزية لآثار مصر العليا.

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