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محافظ المنيا يقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد أبوقرقاص‎

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محافظ المنيا يقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد أبوقرقاص‎ محافظ المنيا يقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد أبوقرقاص‎

مدير أمن أسيوط

قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، صرف 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية عاجلة لأسرة الشهيد مجند محمد خلف محمد حسن سليم، البالغ من العمر 21 عامًا، من قرية أبو الصفا التابعة لمركز أبوقرقاص، والذي استشهد في انفجار استهدف كمين الشيخ زويد أول أمس، وراح ضحيته 4 شهداء، وإصابة 8 آخرين من رجال قواتنا المسلحة بسيناء.

و أكد المحافظ، أن ما تقدمه الدولة لأسر الشهداء لا يضاهى المقابل الذي قدموه للوطن من تضحية بالنفس من أجل رفعته واستقراره.

كما أدان المحافظ  الحادث الإرهابي، واصفًا إياه بالحادث الإجرامي الآثم الذي يستهدف الأبرياء الذين يقومون بواجبهم تجاه وطنهم، معربًا عن خالص عزاءه ومواساته لأسرة الشهيد وجهاز القوات المسلحة الذي يقدم أفراده أرواحهم فداءً للواجب وتضحية لحفظ أمن واستقرار .

وكان المحافظ قد أناب المهندس محمد عبدالرحيم رئيس مدينة ابوقرقاص لاستقبال جثمان الشهيد وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالدفن وتقديم واجب العزاء.

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