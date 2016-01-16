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كيف يمكنك تسريح شعرك القصير ؟

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السبت 16-01-2016 15:11

في زمن التغيير، تلجأ معظم سيدات الشرق الأوسط إلى صالون الشعر للحصول على الطلّة العصرية المميزة. ففي نهاية المطاف، منح شعرك لمسة من التغيير يمتلك قدرات علاجية- وهو يمثل التقدم نحو بداية جديدة وترك الماضي خلفك. وتغيير تسريحة شعرك لا يساعد في التخلص من النهايات المتقصفة وخصلات الشعر التالفة فحسب، ولكنه أيضاً يخلصك من الخوف والشعور السلبي.


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ولهذه الأسباب بالضبط، أصبحت تسريحة الشعر القصير تشهد إقبالاً متزايداً خلال السنوات الماضية- فهي تسريحة عصرية، وتنبض بالأنوثة والمرح. ولكن للأسف، التحكم بها يكون صعباً في بعض الأحيان، لذا ننصح  أن :

•لا تستخدمي الكثير من منتجات التسريح وتصفيف الشعر مثل الجل، والرغوة، والشمع. لأن هذه المواد تحتوي أحياناً على مواد كيميائية سامّة يمكنها إلحاق الضرر بشعرك.
•احرصي على تقليم شعرك بشكل منتظم لتحافظي على أناقة مظهره وتتخلصي من النهايات المتقصفة في آن واحد.
•لا تخافي من أيام الشعر السيئة! الشعر القصير يعني عادة أنك أكثر عرضة لأيام ’الشعر السيء‘! ولكن بدلاً من محاولة إخفاءه، جربي التألق بتلك الطلة أيضاً، وبثقة!
•استخدمي شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال يخلص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين!

 

تابعي أيضاً:

تسريحات ذكية تخفي عيوب الشعر الخفيف

فيديو صادم: احرقي شعرك بالشمعة لتقويته!

 

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سيدتي

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