سقوط عاطل بحوزته 40 كيلو بانجو وبندقية آلية فى أسوان

تمكنت مباحث مركز كوم أمبو بأسوان، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 15 قضية متنوعة، وبحيازته 40 كيلو بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، بوصول معلومات لضباط مباحث مركز كوم أمبو، تفيد بقيام "على.ح.م" وشهرته "أبو الهنا" 47 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 15 قضية متنوعة، بتخزين كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز كوم أمبو.

على الفور كلف العميد محمود عوض، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، الرائد محمود حامد، رئيس مباحث مركز كوم أمبو، والقوة المرافقة له، بتقنين الإجراءات وضبط المتهم المطلوب، الذى عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، و9 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 40 كيلو جراما، وتحرر المحضر رقم 199 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة.

وفى سياق متصل، ألقت مباحث مركز كوم أمبو، القبض على "مصطفى.ع.ا" 32 سنة، عاطل، وبحيازته 500 قرص من مخدر التامول، وتحرر المحضر رقم 200 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2016، وجارى عرض المتهم على النيابة للتحقيق.