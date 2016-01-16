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محافظة جنوب سيناء تعلن عن تلقيها طلبات الشباب للحصول على 5 أفدنة للفرد

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محافظة جنوب سيناء تعلن عن تلقيها طلبات الشباب للحصول على 5 أفدنة للفرد محافظة جنوب سيناء تعلن عن تلقيها طلبات الشباب للحصول على 5 أفدنة للفرد
تماشيا مع السياسة العامة للدولة بتنمية سيناء، أعلنت محافظة جنوب سيناء عن تلقيها طلبات راغبى الحصول على قطع أراضى بغرض الزراعة بمساحة (5 أفدنة) بزمام مدينة ?‏طـــورسيــــناء
>ووضعت المحافظة عدة شروط أهمها:

1 ــ أن يكون المتقدم مصرى الجنسية من مواليد جنوب سيناء أو من المقيمين بها إقامة دائمة والأولوية للأقدم فى مكان الإقامة كذلك خريجى الزراعة من أبناء المحافظة .
>2 ــ ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد عن 40 عاما.
>3 ــ ألا يكون المتقدم موظفا عاما ويشترط تقديم إقرار بألا يتقدم لوظيفة عامة، وفى حالة تعيينه يتم سحب الأرض منه.
>4 ــ ألا يكون معتد له بملكية أرض زراعية أو تقنين وضع يد زراعية بالمحافظة أوسبق له تقديم طلب لتقنين أراضى مستصلحة بدائرة المحافظة .
>5 ــ ألا يكون حاصلا على قرض من الصندوق الاجتماعى بالمحافظة لإقامة مشروع مصغر أو متناهى الصغر ولا يكون حصل على قطعة من المحافظة لإقامة مشروعات ( خدمية ـ سياحية ـ صناعية ـ تجارية ) .
>6 ــ لا يحق لمن وقع عليه الاختيار تغيير النشاط الزراعى لأى نشاط آخر وفى حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض بما عليها دون أى تعويض مع حق المحافظة فى الرجوع للمخالف بأى مبلغ .
>7 ــ ألا يكون قد حصل على صوبة زراعية بالمجان.
>8 ــ لا يتم التصرف فى الأرض التى تم تخصيصها له بالبيع أو التنازل للغير.
>9 ــ الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء والقوانين المنظمة للزراعة وذلك بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
>10ـ الالتزام بكافة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الزراعة والتى تنظم العمليات الزراعية وإقامة المشاريع الزراعية على الأراضى.
>11ـ واشتراطات عامة أخرى سوف يتم تسليمها لمن يقع عليه الاختيار .

‏* تقـــدم الطلبــات


>إلى مديرية الزراعة بطور سيناء / إدارة خدمة المواطنين
>بالسم السيد اللواء / محافظ جنوب سيناء ........ مستوفاة الآتى:ــ
>1 ـ صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص بما يفيد الاطلاع على الأصل مختومة بختم الشعار لجهة المحافظة .
>2 ـ مستخرج رسمى من شهادة الميلاد بالكمبيوتر .
>3 ـ أصل شهادة من مصلحة الجوازات تفيد بأن المواطن يحمل الجنسية المصرية دون غيرها .
>4 ـ صورة بطاقة الرقم القومى للأبوين أو شهادة الوفاة فى حالة الوفاة معتمدة من الموظف المختص
>5ـ شهادة المؤهل لخريجى المدارس والكليات الزراعية .

تقدم الأوراق المطلوبة داخل مظروف موضحا عليه الآتى:


>الاسم / العنوان بالتفصيل / محل الإقامة الحالى / المؤهل الدراسى / سنة التخرج / رقم التليفون
>تقم الطلبات من الآن حتى 9 / 2 / 2016 بمديرية الزرعة بجنوب سينا وتقدم الطلبات باليد لإدارة خدمة المواطنين بمديرية الزراعة.

ولم يلتفت للطلبات الواردة عن طريق البريد . ولم ينظر لأى طلبات بعد الموعد المحدد.


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