بيئة أسيوط تنسق مع حى شرق لتوفير معدات نظافة لرفع القمامة من أمام المدارس

قالت هالة فرغلى مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة أسيوط، إن الإدارة قامت بالتنسيق مع حى شرق أسيوط لتوفير معدات نظافة لرفع القمامة الموجودة على امتداد سور مصنع الغزل أمام مدرسة أسيوط الحديثة الرسمية للغات.

يأتى ذلك بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بنشر الوعى البيئى وتطبيقه خارج وداخل المدارس المختلفة.

وأضافت هالة فرغلى أن رفع القمامة يساهم فى تفعيل الوعى البيئى بالمدارس، وترسيخ دعائم الوعى البيئى للمشاركين فى المعسكر من الطلاب، مشيرة إلى أنه تتم إقامة معسكر بيئى بمدرسة أسيوط الحديثة الرسمية للغات.

وأشار محمد حلمى رئيس حى شرق أسيوط إلى أنه تم التنبيه على كافة اللوادر والقلابات بالحملة الميكانيكية التابعة للمنطقة، حيث تم توفير 3 قلابات ولودر، منوها أنه يتم رفع المخلفات فى جميع مناطق حى شرق الأربعة والتى تنقسم إلى "الوليدية، الحمراء، نزلة عبدالله، كدوانى وفريال" بصفة يومية.