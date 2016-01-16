تعاقد 3 آلاف وحدة سكنية بمشروع الغاز الطبيعى فى أسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على ضرورة متابعة العمل فى استكمال المشروعات الخدمية خاصة فى مجال البنية الأساسية، وتنفيذ الخطة التنموية على مستوى مراكز المحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للأهالى بجميع المراكز وفق الإمكانيات المتاحة، لافتا إلى أنه جار العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدينة الفتح ومساكنها وبعض القرى التابعة للمركز، ومنها قرية الواسطى وقرية بنى مر وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل الشركة المنفذة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المتعاقد عليها فعليا بمدينة الفتح حوالى 3 آلاف و300 وحدة سكنية، وتضم 500 مشترك بمنطقة مساكن الفتح و1200 مشترك بمنطقة سنترال الفتح والجامعة العمالية، كما أنه سيتم إمداد 1500 مشترك بمنطقة العصارة، مؤكدا على الدعم المقدم من الجهات التنفيذية بالمحافظة والعمل الجاد فى تنفيذ خطة الدولة للتيسير على المواطنين والحرص على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم من جراء استخدام أنابيب البوتاجاز.

وأشار أبو العيون عزتلى رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط إلى البدء بمشروعى الغاز الطبيعى والصرف الصحى بمدينة الفتح للانتهاء من أعمال البنية الأساسية، وأوضح عزتلى أنه جار العمل بمشروع الصرف الصحى بمدينة الفتح وقرية بنى مر وقرية الواسطى والانتهاء من إعادة رصف طريق بنى زيد – الطوابية بطول 4 كم والانتهاء أيضا من إنشاء 3 بوابات بالمداخل الثلاثة لمركز الفتح، وهى (المدخل الشمالى أمام مدخل قرية بنى زيد بطريق أبنوب – المدخل الشرقى بطريق أسيوط الجديدة أمام قرية عرب مطير – المدخل الجنوبى بطريق الساحل ( قرية النوايلة)، مضيفا أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 حدائق أمام المركز الطبى لمدينة الفتح، وجارى العمل بتطوير وتجميل مداخل مدينة الفتح من ناحية قناطر أسيوط وإعادة صيانة وتطوير صينية الواسطى بمدخل كوبرى أسيوط العلوى من الناحية الشرقية.

وأضاف كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز الفتح، أنه تم بدء العمل فى رصف طريق عزبة الأسيوطى بقرية بصرة بطول 2 كم والانتهاء من رصف 4 كم من طريق قرية بنى زيد – الطوابية وذلك ضمن خطة تجميل المدينة وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.



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