تعاقد 3 آلاف وحدة سكنية بمشروع الغاز الطبيعى فى أسيوط

وأشار أبو العيون عزتلى رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط إلى البدء بمشروعى الغاز الطبيعى والصرف الصحى بمدينة الفتح للانتهاء من أعمال البنية الأساسية، وأوضح عزتلى أنه جار العمل بمشروع الصرف الصحى بمدينة الفتح وقرية بنى مر وقرية الواسطى والانتهاء من إعادة رصف طريق بنى زيد – الطوابية بطول 4 كم والانتهاء أيضا من إنشاء 3 بوابات بالمداخل الثلاثة لمركز الفتح، وهى (المدخل الشمالى أمام مدخل قرية بنى زيد بطريق أبنوب – المدخل الشرقى بطريق أسيوط الجديدة أمام قرية عرب مطير – المدخل الجنوبى بطريق الساحل ( قرية النوايلة)، مضيفا أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 حدائق أمام المركز الطبى لمدينة الفتح، وجارى العمل بتطوير وتجميل مداخل مدينة الفتح من ناحية قناطر أسيوط وإعادة صيانة وتطوير صينية الواسطى بمدخل كوبرى أسيوط العلوى من الناحية الشرقية.
وأضاف كرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز الفتح، أنه تم بدء العمل فى رصف طريق عزبة الأسيوطى بقرية بصرة بطول 2 كم والانتهاء من رصف 4 كم من طريق قرية بنى زيد – الطوابية وذلك ضمن خطة تجميل المدينة وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها.
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