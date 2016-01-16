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تأجيل محاكمة صاحب "كابيتال" المتهم بتوظيف الأموال لجلسة 20 يناير

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تأجيل محاكمة صاحب "كابيتال" المتهم بتوظيف الأموال لجلسة 20 يناير تأجيل محاكمة صاحب "كابيتال" المتهم بتوظيف الأموال لجلسة 20 يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليفة، بأمانة سر محمد على، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين، لجلسة 20 يناير الجارى.

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما قام المتهم بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعا إلكترونيا على الإنترنت تحت مسمى كابيتال، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج "الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9 % شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بـحوالى 165 مليون دولار .
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