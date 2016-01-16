تجديد حبس عاطل ومبيض محارة 15 يوما بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة بحلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل ومبيض محارة، كونا تشكيلا عصابيا لانتحال صفة رجال الشرطة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "وليد. م" 47 سنة، صاحب مطعم، و"شبل. أ" 54 سنة، عامل بمطعم، و"رضا.ح " 28 سنة، فرد أمن بمطعم، أفادوا بقيام شخصين بالتردد على المطاعم والمحال التجارية منتحلين صفة ضباط شرطة، وقيامهما بتناول الوجبات وتفتيش المارة بدون وجه حق، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وعلى الفور سارع رجال مباحث حلوان، بإعداد الأكمنة فى أماكن ترددهما، وتمكن المقدم شريف فيصل رئيس مباحث القسم، من ضبطهما أثناء تواجدهما بشارع منصور بدائرة القسم، وتبين أنهما "أحمد ل م" 23 سنة، عاطل، و"محمود ع م" 27 سنة، مبيض محارة.

وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 100 جنيه من المجنى عليه الثالث، وتناول المأكولات والمشروبات من المطاعم الخاصة بالمجنى عليهما الأول والثانى دون دفع قيمتها، عقب إيهامهم بأنهما ضباط بقسم شرطة حلوان، فتم تحرير محضرا بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين، أنكرا ارتكابهما للواقعة، وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها المتقدم.