بالصور.. ضبط شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار فى أسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط، برئاسة المقدم أيمن صالح رئيس المباحث، من القبض على شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بحى غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم أيمن صالح رئيس مباحث قسم أول أسيوط، يفيد بتمكن فريق المباحث بالقسم من ضبط شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بحى غرب.

ترجع أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لقسم شرطة أول أسيوط من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بشارع الدرويش حارة هلالي ـ دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن العقار ملك "جمال . أ . أ . ع" 65 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية، وتم العثور على حفرة بعمق 10 أمتار تقريباً قطرها 1 متر داخل حجرة بالطابق الأرضى ووجود كمية من الرمال ناتج آثار الحفر.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط مالك العقار والقائمين بأعمال الحفر وهما "ياسر . ج . أ . أ . ع" 32 سنة مهندس كهرباء و"محمد . ج . أ . أ" 25 سنة كهربائى مقيمان ذات الناحية بحوزتهما أدوات الحفر عبارة عن عدد 2جاروف وعدد 3 غلق وكمية من الحبال وعدد 3 كريك، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بقيامهم بالتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

نتج عن الحفر حدوث تلفيات بعقارين مجاورين للعقار محل البلاغ ملك كل من "محمد . م . ح" 45 سنة نجار مسلح مقيم بذات العقار مكون من دورأرضى وطابق علوى وبه هبوط بأرضية إحدى حجرات العقار الأول دون حدوث إصابات و"شعبان . ح . ع . ج" 50 سنة استرجى مقيم ذات العقار مكون من دور أرضى وأول علوى وسقوط جزء من سقف إحدى حجرات العقار الثانى دون حدوث إصابات.

وباستدعاء مهندس حى غرب "مينا . م . ح" 28 سنة مهندس بحى غرب مقيم شارع الجمهورية دائرة قسم ثاني أسيوط، وبسؤاله قرر أنه جارى عرض المنازل سالفة الذكر على لجنة العقارات الآيلة للسقوط،

>وتم فرض كردون أمنى على العقارات محل البلاغ وتعيين الحراسة اللازمة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



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