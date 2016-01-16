صوّتي لمقدّمة البرامج العربية الأكثر أناقة!

لقد بات هناك عدد كبير من مقدّمات البرامج الأنيقات في العالم العربي، وبتن ينافسن النجمات من ممثلات ومغنيات، بأناقتهن وإطلالاتهن اللافتة، وطبعاً يتنافسن أيضاً فيما بينهنّ لإحراز لقب الأناقة. واليوم جمعنا لك أبرز الأسماء في عالم التقديم وصوراً لأجمل وأحدث إطلالاتهن، لتختاري منها الأكثر أناقة.

هل نجحت هؤلاء النجمات في اختيار اللون الأخضر لإطلالاتهن؟

البداية ستكون مع هيلدا خليفة، التي رأيناها في الموسم الجديد من برنامج "ستار أكاديمي" بإطلالات رائعة وأنيقة، ولا سيما اختيارها الأسلوب العصري. كذلك ايميه صياح التي تألقت بأجمل الفساتين من Zuhair Murad في هذا الموسم من برنامج"ذا فويس". بينما مقدمة البرامج وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج المتاهة، فقد فضلت اللون الأسود لجميع إطلالاتها. كارلا حداد مقدمة برنامج "الرقص مع النجوم" جاءت خياراتها بشكل عام برّاقة، تناسب أجواء البرنامج الصاخبة والحيوية. عُلا فارس، مقدمة البرامج الأردنية، تتمتع بأسلوب مميز يجمع بين النمط الكاجوال مع الأناقة. وريا أبي راشد، مقدمة برنامج "سكوب مع ريا"وبرنامج "أراب أيدل"، تتمتع بأسلوب مرح وشبابي أنيق. وديالا مكي، مقدّمة برنامج للموضة فإطلالاتها تتناسب مع برنامجها ، وهي متجددة وأنيقة دائماً. أما لجين عمران فلديها أسلوب لافت في الموضة، فهي جريئة ولا تتردّد في اختيار الألوان القوية والحيوية. ميساء المغربي شاهدنا إطلالات رائعة لها في برنامج راتينغ رمضان، وبالرغم من أنها ممثلة أيضاً غير أنّه بامكاننا إدخالها ضمن قائمة مقدمات البرامج، ولا سيما أنها من الأكثر أناقة. ولحليمة بولند أسلوب خاص في الموضة يتّسم بالجرأة، فهي لا تتردّد في اختيار أغرب صيحات الموضة.

بعد أن استعرضنا أهم مقدّمات البرامج في الوطن العربي، شاهدي الصور هنا، وصوّتي للأكثر أناقة من بينهنّ، برأيك.

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