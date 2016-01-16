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رئيس الوزراء الباكستانى يزور إيران والسعودية لخفض حدة التوتر بينهما

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رئيس الوزراء الباكستانى يزور إيران والسعودية لخفض حدة التوتر بينهما رئيس الوزراء الباكستانى يزور إيران والسعودية لخفض حدة التوتر بينهما

>يقوم رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف وقائد الجيش رحيل شريف بعد غد الاثنين بزيارة إيران والسعودية لخفض التوترات الدبلوماسية بين الدولتين .

وقالت مصادر، لم يتم تسميتها، بديوان رئيس الوزراء أن نواز شريف سوف يعقد اجتماعات مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى والعاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال زيارته،حسبما ذكرت قناة"جيو"الاخبارية الباكستانية اليوم السبت .

وأضافت المصادر أن قائد الجيش ورئيس الوزراء سوف يزوران طهران أولا حيث سوف يعقدان اجتماعات مع القيادة الإيرانية، كان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير زار باكستان فى السابع من الشهر الجارى عقب قيام بقطع العلاقات مع ايران بعدما اقتحم محتجون إيرانيون سفارة وقنصليتها بعد اعدام الرياض رجل الدين الشيعى نمر باقر النمر بعد ادانته بالإرهاب.
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مصر 365

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