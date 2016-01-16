إصابة ٥٥ مواطنًا بـ«أنفلونزا الخنازير» ووفاة ٨ حالات بأسيوط‎

كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة بأسيوط، عن ارتفاع معدل الإصابة بمرض “انفلونزا الخنازير” ليصل إلى ٥٥ حالة تقريبًا حتى الآن بمحافظة أسيوط .

وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيرس أنلونزا الخنازير، ليصل إلى ٨ حالات تقريبًا ، منذ بداية الشتاء وحتى الآن.

فيما أرسلت إدارة الطب الوقائى بالمديرية، عينات المصابين بعد الكشف علي المرضي وسحب عينات منهم وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة والتي أفادت بايجابية الإصابة بالفيروس.

تم اتخاذ اللازم حيال المصابين من العزل في أماكن خاصة، وتم توزيع المصابين علي عدد من المستشفيات منها أسيوط الجامعي، والحميات ، والصدر، ومواصلة العلاج حتى يتم شفاءهم، كما تم فحص ذويهم من المخالطين لهم.