صور| وفد من نادي أفراد الشرطة يزور مستشفى الأورام بالأقصر

زار وفد من نادي أفراد الشرطة بمديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر، وذلك لتقديم الدعم المعنوي للعمال بالمستشفى الجديدة، كما نظم أعضاء جمعية أبناء البلد عروض بالخيول والطبل والمزمار البلدي لدعم العمال، وأقام أطفال مكتبة المدامود احتفالية بالأناشيد والأغاني الوطنية.

وكان في استقبال وفد مديرية أمن الأقصر بالمستشفى محمد محفوظ المهندس الاستشاري بالمستشفى، وتفقدوا سير العمل والتشطيبات النهائية في المشروع الجديد، وأبدى أعضاء وفد مديرية الأمن سعادتهم بالصرح الطبي الجديد بصعيد مصر، مؤكدين أنهم سيتقدمون بتبرعات للمستشفى عبر علاقات المديرية لتسليمها لإدارة المستشفى.

ومن جانبه، قال الأمين أحمد ديدا، أحد رجال الشرطة بالأقصر، أن والده توفي في مطلع الشهر الجاري مصابًا بمرض السرطان اللعين، حيث أنه ظل يعاني من آلام المرض القاتل عدة سنوات حتي وافته المنية، فقرر زيارة المستشفي مع أصدقاؤه أفراد النادي العام، مؤكدًا أنه سيتبرع بسرير داخل المستشفي علي نفقته الخاصة للمشاركة في علاج المرضي من المرض الذي تسبب في فقدانه والده.

كما نظمت جمعية أبناء البلد التابعة لقرية العشي شمالي محافظة الأقصر، يوم ترفيهي داخل المستشفي بالجهود الذاتية للمنظمين، وذلك للمساعدة في ترسيخ مبادئ التبرعات الخيرية في مدينة الأقصر بأكملها، حيث نظمت إحتفالية بالطبول والمزمار البلدي، وأيضًا مرماح للخيول أمام المستشفي لدعم العاملين بها من قبل شركة المقاولون العرب للإنجاز في عملهم بأسرع وقت.

وفي ذات السياق، قامت إدارة مكتبة المدامود التابعة لفرع ثقافة الأقصر، والمتواجدة داخل قرية المدامود البلد التي تضم المئات من المواطنين البسطاء الذين يحبون أعمال الخير، بزيارة المستشفي وتنظيم فعالية داخل مقرها بإلقاء الشعر والأناشيد الوطنية لأطفال وشباب المكتبة.

وصرح أحمد الشرقاوي الشلالي، مدير مكتبة المدامود، خلال الزيارة، أنهم قرروا زيارة مستشفي شفاء الأورمان الجديدة بالأقصر، لتقديم الدعم المعنوي اللازم لعمال شركة المقاولون العرب الذين يقومون بدورهم في بناء ذلك الصرح التاريخي، مؤكدًا أن الأطفال والشباب بالمستشفي سعداء للغاية بتلك الزيارة، وأنهم ماضون في طريقهم لجمع تبرعات لدعم المستشفي من جميع الأهالي بالقرية والعاملين بمكتبة المدامود.