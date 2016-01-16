ضبط 1139 قضية تموينية و28 طن لحوم وأسماك فاسدة بأسيوط‎

كثفت إدارة مباحث التموين بأسيوط حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط المخالفات التموينية المختلفة والتي تؤثر على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 1139 قضية تموينية، وضبط 28 طن و878 كيلو لحوم وأسماك ودقيق وردة غير صالح للاستخدام الآدمي خلال شهر ديسمبر.

وقال العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط، إن هناك حملات دورية يوميا على مختلف مراكز المحافظة، بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وأضاف أبو شقة، أن القضايا تنوعت مابين تحرير 437 قضية تموينية في مجال المخابز والسلع المدعمة حيث تم ضبط طن و300 كيلو دقيق مدعم بلدي وطن سكر ناقص الوزن و5 طن ردة خشنة غير صالحة للاستخدام بالاضافة الي ضبط 1000 رغيف بلدي مدعم، مشيرا إلى أنه تم أيضا ضبط 6 طن و120 لتر من بنزين 80 المدعم وبيعه بالسوق السوداء .

وأوضح أنه تم تحرير 78 قضية متنوعة بمجال البوتاجاز وضبط 553 اسطوانة زنة 12,5 كيلو و61 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم زنة 25 كيلو لبيعها بأزيد من السعر المحدد لها

وفي مجال المطاعم والمحال العامة، تم تحرير 618 قضية وتم من خلالها ضبط 4 طن و496 كيلو لحوم ومشتقاتها بالاضافة الي ضبط 118 عبوة مختلفة الانواع مجهولة المصدر وضبط 10الاف و352 عبوة وأمبول ومستلزمات طبية غير مجلة بوزارة الصحة موضحا انه تم تحرير قضية في مكافحة جرائم الأموال العامة والتربح الغير مشروع وأسفرت عن ضبط 100 كارت رقم سري لصرف الخبز و181 بطاقة تموينية تالفة و15 الف جنيه حصيلة التلاعب بالبيانات وإثبات بيانات غير حقيقية بالمنظومة التموينية وتم التحفظ علي المضبوطات وإحالة المتهمين للنيابة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم.