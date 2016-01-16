فوائد البيض.. يقوى مناعتك ويحافظ على حياتك.. اعرف إزاى

لغالبية الأطعمة فوائد صحية عديدة، يأتى البيض فى مقدمتها لاحتوائه على كثير من العناصر المهمة التى تمد الجسم بفوائد كثيرة أبرزها تقوية جهاز المناعة. الفوائد الصحية لتناول البيض:

>وكشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس"، الفوائد الصحية المتعددة لتناول البيض وأثره على الجسم منها أنه مصدر غذائى سهل الحصول عليه ويمكن التنوع تناوله وغير مكلف، وغنى بالبروتينات والأحماض الأمينية والحديد ومضادات الأكسدة، التى تعد من العناصر الهامة للجسم، كما يساعد على تحسين الصحة وبناء العضلات. تناول البيض يحافظ على حياتك

>وأكد التقرير المنشور فى الموقع أن تناول البيض بشكل يومى، صحى للغاية، وقد ينقذ حياة الإنسان، موضحا ذلك بأن الجسم ينتج 11 نوعا من الأحماض الأمينية الأساسية والضرورية لاستمرار الحياة، ولكنه يحتاج 9 أحماض أمينية أخرى يحصل ليها من الغذاء وخاصة البيض، وعدم وجود هذه الأحماض الأمينية الـ9 يمكن أن يصيب الإنسان بتلف العضلات وضعف جهاز المناعة وضعف الجسم والتعب وحدوث تغيرات فى أنسجة الجلد والشعر. البيض يساعد على تحسين الكولسترول فى الدم

>وأورد التقرير أن هناك نوعين من الكولسترول فى الجسم أحدهما جيد والأخر سىء فإذا كان مستوى الكوليسترول السىء مرتفعا، فإنه يمثل مصدر قلق رئيسى على صحة الجسم، وهذا يؤكد أهمية البيض خاصة إذا علمنا أن البيضه الواحدة تحوى 212 ملى جرام من الكولسترول الجيد. البيض يعمل على تعزيز جهاز المناعة

>تناول بيضة واحدة أو اثنتين فى اليوم يمنع العدوى والإصابة بالفيروسات، لأن البيض يحوى عنصر السيلينوم، الذى يساعد على تقوية المناعة وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وهو مفيد جدا للأطفال خاصة إذا علمنا نقص السيلينيوم لديهم يتسبب فى إصابتهم بأمراض المفاصل والعظام.

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شبكةعيونالإخبارية

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