أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - عمرو جمال يكتفي بالجري منفردا وموقفه من مباراة الإسماعيلي لم يتحدد بعد

Google+ Print
مران الأهلي - عمرو جمال يكتفي بالجري منفردا وموقفه من مباراة الإسماعيلي لم يتحدد بعد مران الأهلي - عمرو جمال يكتفي بالجري منفردا وموقفه من مباراة الإسماعيلي لم يتحدد بعد

غاب عمرو جمال مهاجم الأهلي عن تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم السبت استعدادا للمباراة المقبلة في بطولة الدوري.

عمرو جمال تعرض لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام الداخلية يوم الخميس، إلا أنه أكمل اللقاء حتى النهاية.

ولم يشترك المهاجم صاحب الـ 22 عاما في تدريبات الفريق الجماعية واكتفى بالجري منفردا حول الملعب.

ولم يفصح الأهلي بعد عن موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع