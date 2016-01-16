مران الأهلي - عمرو جمال يكتفي بالجري منفردا وموقفه من مباراة الإسماعيلي لم يتحدد بعد

غاب عمرو جمال مهاجم الأهلي عن تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم السبت استعدادا للمباراة المقبلة في بطولة الدوري.

عمرو جمال تعرض لإصابة عضلية في مباراة فريقه أمام الداخلية يوم الخميس، إلا أنه أكمل اللقاء حتى النهاية.

ولم يشترك المهاجم صاحب الـ 22 عاما في تدريبات الفريق الجماعية واكتفى بالجري منفردا حول الملعب.

ولم يفصح الأهلي بعد عن موقف اللاعب من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.