سموحة لـ في الجول: واثقون من قدرات حمدي زكي.. وانتظروا المفاجأة الإفريقية الكبرى

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام الاتفاق مع الأهلي بشأن استعارة محمد حمدي زكي جناح الفريق على أن يوقع العقود النهائية يوم الأحد.

محمد حمدي زكي جناح الأهلي طلب الرحيل رسميا عن صفوف الفريق بعد استبعاده من القائمة الإفريقية. (طالع أيضا - الأهلي: وافقنا على طلب حمدي زكي)

وعن محمد حمدي زكي، قال فرج عامر لـFilGoal.com: "سيتم توقيع العقود يوم الأحد. ولا يقلقنا عدم مشاركة حمدي زكي مع الأهلي".

وأوضح " نحن نثق في قدرات حمدي زكي ورغبة التعاقد معه ليس جديدة بل من قبل حتى انضمامه إلى الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "حمدي زكي وقع على عقود انضمامه إلى سموحة قبل الانضمام إلى الأهلي. وقتها كان الاتفاق بيننا بإلغاء التعاقد في حالة وصول عرض من الأهلي وهو ما حدث في النهاية".

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وأتم سموحة ضم شريف حازم مدافع الأهلي كذلك حسام حسن مهاجم الداخلية.

مفاجأة كبرى

وكشف رئيس نادي سموحة عن "مفاجأة كبرى" قادمة للنادي السكندري خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال فرج عامر: "انتظروا المفاجأة الكبرى التي سيتحدث عنها الجميع".

وتابع "سموحة سيضم واحدة من أقوى الصفقات الإفريقية في تاريخ الدوري المصري. مهاجم إفريقي يعرفه الجميع على مستوى العالم".

ورفض فرج عامر الكشف عن جنسية أو أسم المهاجم الإفريقي القادم إلا أنه أكد: "هو معروف لدى الجميع وسيكون مفاجأة كبرى.. انتظروها".

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة. ويستعد لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

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