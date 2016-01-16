مران الأهلي - تعليمات خاصة لأنطوي.. عودة إكرامي وغموض موقف جمال

خصص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي جانب من مران الفريق يوم الجمعة لتوجيه تعليمات خاصة للثلاثي جون أنطوي وعماد متعب وأحمد عبد الظاهر بخصوص "التحرك أمام منقطة الجزاء".

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وخاض الأهلي صباح الأهلي مرانه تحت قيادة بيسيرو. مران شهد مشاركة شريف إكرامي في التدريبات الجماعية بعد غيابه أمام الداخلية للإصابة.

وحرص بيسيرو على إعطاء تعليمات لثلاثي أنطوي ومتعب وعبد الظاهر بشأن التحرك الصحيح أمام منطقة الجزاء لاستغلال الفرص وتسجيل الأهداف. مع تركيز على الاختراق من أطراف الملعب وضرب التسلل.

كما شهد المران غموض موقف عمرو جمال من المشاركة أمام الإسماعيلي وذلك بعد اكتفائه بالجري منفردا حول الملعب.

ولم يؤكد الأهلي موقف اللاعب من المشاركة من عدمها أمام الإسماعيلي. بينما أكد سيد عبد الحفيظ غياب غالي عن المباراة.

وأكد سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com إنه يستبعد مشاركة غالي ضد الدراويش بسبب إجهاد العضلة الأمامية الذي أصاب اللاعب.

وتعادل الأهلي 1-1 أمام الداخلية في الجولة الـ14 من الدوري المصري ليفرط في فرصة التحليق بصدارة الدوري.

طالع أيضا -

مران الأهلي - عمرو جمال يكتفي بالجري منفردا وموقفه من مباراة الإسماعيلي لم يتحدد بعد

عبد الحفيظ لـ في الجول: شجار مع حمدي زكي؟ لم أقابله من الأساس

في الجول يكشف كواليس جلسة حمدي زكي الأخيرة في الأهلي.. "استياء وصدمة"

سموحة لـ في الجول: واثقون من قدرات حمدي زكي.. وانتظروا المفاجأة الإفريقية الكبرى