البيئة: تشكيل لجنة لمعرفة أسباب النفوق الجماعى للأسماك فى كفر الشيخ والبحيرة



> قالت الدكتورة كوثر حفني رئيس إدارة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة إنه تم تشكيل لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالغربية للوقوف على أسباب نفوق الأسماك في كل من مركز فوه كفر الشيخ والمحمودية بالبحيرة .

و أضافت كوثر – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – أن اللجنة تقوم حاليا بمسح كامل للمنطقة ..مشيرة إلى أن مركز فوه ومركز المحمودية هما بلدتان متجاورتان على نفس فرع النيل يبعد بينهما 4 كيلو مترات .

وأوضحت أن هناك لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة تقوم بالحصول على عينات من المياه باستمرار للتأكد من سلامة المياه.

وكانت حالة من الذعر والخوف قد سادت بين أهالي محافظة البحيرة، بعد ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة بفرع رشيد بنهر النيل بدائرة مركز المحمودية.