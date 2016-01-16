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أمن مطروح يواصل تمشيط قرى وفنادق الساحل الشمالى بحثاً عن مطلوبين

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أمن مطروح يواصل تمشيط قرى وفنادق الساحل الشمالى بحثاً عن مطلوبين أمن مطروح يواصل تمشيط قرى وفنادق الساحل الشمالى بحثاً عن مطلوبين
شنت أجهزة الأمن بمطروح حملة تمشيطية، داخل قرية فرجينيا وقرية اللوتس السياحيتين بالساحل الشمالى، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والعناصر التى يشتبه فى انتمائها للجماعة الإرهابية، أسفرت عن ضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام جزئية ومستأنفة وجنائية.

أكد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن أجهزة المديرية، تواصل حملاتها اليومية لتمشيط القرى والفنادق السياحية بالساحل الشمالى، بحثا عن المطلوبين أمنيا وتضييق الخناق عليهم، ومنع اختباء العناصر المتطرفة وعناصر جماعة الإخوان المحظورة داخلها.

وأشار مدير أمن مطروح إلى أن الحملة فحصت 40 عاملا بالقريتين وتبين عدم هروبهم من تنفيذ أحكام، كما تم فحص 20 مشتبها بهم جنائياً وفحص 10 مسجلين شقى خطر .

كما تم فحص 15 شقة مفروشة و10 فنادق، وتنفيذ 90 حبس جزئى و6 أحكام مستأنفة و20 غرامة جزئية و24 مخالفة جزئية و2 حكم جنائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمحكوم عليهم.

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مصر 365