محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من كوبرى بلطيم بتكلفة 70 مليون جنيه أبريل المقبل

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، على هامش زيارة الدكتور سعد الجويشى وزير النقل والمواصلات للمحافظة، إنه سيتم الانتهاء من إنشاء كوبرى بلطيم الشيخ مبارك الطريق الساحلى بتكلفة 70 مليون جنيه أبريل القادم.

وأضاف أنه سيتم وضع العلامات الإرشادية والمرورية والتحذيرية على الطرق بنطاق المحافظة لتأمين وسلامة الطرق للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة تضم كافة الجهات المعنية لحصر كافة احتياجات النقل والطرق داخل المحافظة، التى تشمل السكة الحديد والنقل النهرى والطرق والكبارى بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع آليات التنفيذ وبحث كافة معوقات ومشاكل شبكة الطرق بالمحافظة على أن تعقد يوم الأربعاء منتصف كل شهر، وأن هذا العام سيشهد ثورة فى شبكة الطرق بالمحافظة.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة واستخراج التراخيص وتحديد آليات الرقابة والمتابعة على معديات نهر النيل، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لمباشرة كافة اختصاصاتها طبقاً للقانون، وفحصها من الناحية الفنية والقانونية، وحظر تشغيل المخالف منها، وتطبيق القانون من خلال إجراءات فورية صارمة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والملاحة والنقل النهرى.