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تجمهر مواطنين للمطالبة بوحدات سكنية فى الإسماعيلية الجديدة

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تجمهر مواطنين للمطالبة بوحدات سكنية فى الإسماعيلية الجديدة تجمهر مواطنين للمطالبة بوحدات سكنية فى الإسماعيلية الجديدة
تجمهر، اليوم السبت، عدد من المواطنين أمام مبنى محافظة الإسماعيلية الجديد بالشيخ زايد للمطالبة بوحدات سكنية فى مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، والتى تم الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى فى أبريل القادم.

وكانت حملة عايز حقى بالإسماعيلية قد تبنت فكرة توزيع استمارات للمطالبة بوحدات سكنية للشباب من أبناء الإسماعيلية، وتسليمها للمحافظ لضمان حق أبناء الإسماعيلية فى وحدات المدينة الجديدة.

وأكد اللواء يس طاهر فى تصريحات صحفية أن الأولوية لأبناء الإسماعيلية فى وحدات المدينة الجدية، وأن المدينة تم إنشاؤها فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء، مشيرا إلى أنه سوف يسعى جاهدا لأن تكون أكبر نسبة من الوحدات السكنية لأبناء الإسماعيلية، وأن المشروع مازال تحت الإنشاء وسوف يتم تسليم المرحلة الأولى منه فى أبريل، وهناك مراحل أخرى سيتم تسليمها تباعا فور الانتهاء من البناء، والذى تقوم عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واستغرقت المرحلة الأولى 17 شهرا.

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مصر 365