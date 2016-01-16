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بالصور.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان الامتحانات بالكليات

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بالصور.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان الامتحانات بالكليات بالصور.. رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان الامتحانات بالكليات
تفقد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم السبت، لجان كليات التربية والآداب بالجامعة القديمة، يرافقه الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمشرف على كلية الآداب، واستقبلهم الدكتور مدحت صالح عميد التربية، والدكتورة سها الصفتى وكيل الكلية، والدكتور عادل السعدنى وكيل الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأمناء الكليات

واطمأن رئيس الجامعة والنواب على سير الامتحانات، وأجرى حوارا مع الطلاب، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على مستقبلهم ومصلحتهم، مشيدا بالتزام الطلاب داخل وخارج اللجان.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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