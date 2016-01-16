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بالصور.. بدء انتخابات الغرف الملاحية بهيئة ميناء الإسكندرية

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بالصور.. بدء انتخابات الغرف الملاحية بهيئة ميناء الإسكندرية بالصور.. بدء انتخابات الغرف الملاحية بهيئة ميناء الإسكندرية
بدأت انتخابات مجلس إدارة الغرف الملاحية بهيئة ميناء الإسكندرية، منذ قليل، بعد انعقاد الجمعية العمومية واختيار الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات لتجاوز الحضور 130 عضوا من الجمعية، كما ناقشت الجمعية العمومية الموازنة العامة خلال الاجتماع.

ويترشح على منصب أعضاء مجلس الإدارة 10 أعضاء للفوز بـ5 مقاعد فقط وهم عبد المنعم بدر، وفتح الله محمد عبد العزيز، ومروان محمود السماك، ومحمد حسنى العنتبلى، وأشرف رشاد رشدى، وإيهاب محمد السواح، وعماد صلاح الدين عثمان، وجمال عبد العزيز أحمد، وكريم محمود سلامة.

بينما يترشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة خالد إبراهيم البهتيمى، ومحمد حسن عبد القادر، بعد فوز رئيس مجلس الإدارة محمد أحمد مصيلحى بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية.

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