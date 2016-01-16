صور| رئيس مدينة الأقصر يكرم 10 من حفظة القرآن الكريم

كرم العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر 10 من حفظة القرآن الكريم، خلال الحفل الذي أقيم بمسجد الشيخ طاهر بمنطقة الكرنك شمال المدينة.

حضر الاحتفالية، الشيخ عبد الجواد محمد الطاهر خطيب مسجد عبد الرحمن بن عوف، وجودة كمال، رئيس رابطة اتحاد أبناء الكرنك وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف وجمع غفير من محفظي كتاب الله والأئمة والدعاة وأهالي الكرنك.

وأكد نسيم، خلال التكريم، ضرورة التحلي بمبادئ الدين الإسلامي السمح الذي يدعونا جميعا إلى حب الخير والتسامح وبذل الجهد في إنهاء واجباتنا والصدق في معاملاتنا فيما بيننا، معبرا عن فخره بتكريم أبناء الكرنك المتميزين من حفظة القرآن الكريم ، والأبحاث الدينية متمنيا، أن تخرج الأقصر أجيال وطلائع ورواد أوائل سواء من التعليم الأزهري أو العام حتى يصبحوا قدوة يحتذي بها .

وأعرب، عن سعادته البالغة بفكرة تكوين رابطة اتحاد الكرنك ومشاركتة فى العمل على حل المشكلات التى تعوق أهالى الكرنك متمنياً تعميم هذه الفكرة لتشمل جميع المناطق بمدينة الأقصر.

وجاءت أسماء المكرمين كالتالي : “إسلام مصطفى الزهرى “القران كاملاً” ومصطفى صلاح صابر ” القران كاملاً “و أحمد حمدى قرنى ” ثلاثة أربع القران ” ومروان الطاهر أبو الحجاج ” نصف القران ” وإبراهيم أحمد البدرى ” نصف القران ” وأحمد محمد عبده ” عشرة أجزاء ” ونورهان فتحى عبد الهادى ” ثمانية أجزاء “وحسن عبد الهادى حسن ” ستة أجزاء ” وزينب سمير محمد همام ” خمسة أجزاء ” وآلاء محمد عبد الحكم ” خمسة أجزاء “

كما تم تكريم 6 من المتميزين في الأبحاث الدينية والتي دارت كلها حول السيرة النبوية فى الأبحاث وهم: محمود عبد اللطيف وحسن عبد الحميد شحات ومحمد مصطفى محمد وأبو بكر سليمان أحمد وأحمد يوسف فهيم وفاطمة محمود إبراهيم.