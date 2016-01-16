فيديو| خبير: رفع العقوبات عن إيران تدريجي.. وأي نشاط مخالف سيعيدها من جديد

قال الخبير في الشئون الإيرانية المقيم في لندن، على نوري زادة، إن العقوبات الدولية سوف ترفع تدريجيًا عن إيران، لافتًا أن وكالة الطاقة الذرية والبيان الذي سوف تصدره اليوم سيحدد مدى مصداقية إيران في استخدام النووي بشكل حقيقي.

وأضاف زاده خلال مداخلة هاتفية لقناة «الغد العربي»، مع الإعلامية ولاء غانم، أن العقوبات سوف يتم رفعها وفقا لألتزام إيران ببنود الاتفاق معها، وسط تقديرات بأن ترفع جميعا في غضون عام تقريبا.

> وأشار زاده إلى أن أي نشاط في المفاعلات النووية الإيرانية خارج الإطار المسموح فإن العقوبات سيتم فرضها من جديد على إيران، لافتا إلى أن هناك حالة من الترقب والقلق داخل الشارع الإيراني رغم فرحته برفع العقوبات جراء التصعيد الأخير بين طهران والرياض، وسط مخاوف من تأثير هذا التوتر على الوضع الاقتصادي بالبلاد.

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