أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو| خبير: رفع العقوبات عن إيران تدريجي.. وأي نشاط مخالف سيعيدها من جديد

Google+ Print
فيديو| خبير: رفع العقوبات عن إيران تدريجي.. وأي نشاط مخالف سيعيدها من جديد فيديو| خبير: رفع العقوبات عن إيران تدريجي.. وأي نشاط مخالف سيعيدها من جديد

العلم الإيراني

قال الخبير في الشئون الإيرانية المقيم في لندن، على نوري زادة، إن العقوبات الدولية سوف ترفع تدريجيًا عن إيران، لافتًا أن وكالة الطاقة الذرية والبيان الذي سوف تصدره اليوم سيحدد مدى مصداقية إيران في استخدام النووي بشكل حقيقي.

وأضاف زاده خلال مداخلة هاتفية لقناة «الغد العربي»، مع الإعلامية ولاء غانم، أن العقوبات سوف يتم رفعها وفقا لألتزام إيران ببنود الاتفاق معها، وسط تقديرات بأن ترفع جميعا في غضون عام تقريبا.
> وأشار زاده إلى أن أي نشاط في المفاعلات النووية الإيرانية خارج الإطار المسموح فإن العقوبات سيتم فرضها من جديد على إيران، لافتا إلى أن هناك حالة من الترقب والقلق داخل الشارع الإيراني رغم فرحته برفع العقوبات جراء التصعيد الأخير بين طهران والرياض، وسط مخاوف من تأثير هذا التوتر على الوضع الاقتصادي بالبلاد.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا

فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا