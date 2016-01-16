أرسنال يكشف نبأ سعيدا للنني .. ' مع سانشيز '

سلط الموقع الرسمي لنادي أرسنال الضوء على الوافد الجديد محمد النني قبل اللقاء المرتقب أمام ستوك سيتي مشيرا إلى أن "يمتلك فرصة للظهور في ملعب بريطانيا".

أرسنال أعلن رسميا يوم الخميس ضم محمد النني قادما من نادي بازل السويسري كأول لاعب مصري الجنسية يلعب بقميص المدفعجية. (ملف النني مدفعجي)

ويستعد المتصدر أرسنال للرحيل إلى ملعب بريطانيا لمواجهة العنيد ستوك سيتي يوم الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وفي تقرير مطول من الموقع الرسمي لنادي أرسنال عن المباراة، سلط النادي اللندني الضوء على النني تحت عنوان (تحت المراقبة).

وأكد الموقع الرسمي للنادي فرصة محمد النني الكبيرة في التواجد بقائمة الفريق لمواجهة ستوك سيتي بجانب تواجد أليكسيس سانشيز.

وتبدو فرص النني أكبر في الظهور أمام ستوك سيتي في أول لقاء رسمي له. بينما فرص سانشيز تتراوح ما بين 40 و60 % حسبما أكد آرسين فينجر.

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وعن النني قال آرسين فينجر في تصريحات أعاد الموقع الرسمي نشرها على خلفية المباراة: "النني من الممكن أن يكون في القائمة. هو بعيدا عن المباريات من ديسمبر الماضي وسنرى جاهزيته للمواجهة".

وما رأي فينجر في مشاركة لاعبا جديدا بشكل مباشر كأساسي مع الفريق؟

أجاب فينجر: "في بعض الوقت يكون من الجيد إدراجه مع الفريق تدريجيا، وأحيانا أخرى يكون الأفضل وضعه مباشرة في التشكيل".

وأكمل حديثه قائلا عن النني: "يمكنه التكيف سريعا مع الأجواء في أرسنال والدوري الإنجليزي".

وأشار الموقع الرسمي لأرسنال إن "الجميع ينتظر الظهور الأول للنني في الدوري الإنجليزي وهو ما قد يحدث أمام ستوك سيتي".

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