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قوات الاحتلال تواصل محاصرة قرية النبى صالح وسط الضفة الغربية

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قوات الاحتلال تواصل محاصرة قرية النبى صالح وسط الضفة الغربية قوات الاحتلال تواصل محاصرة قرية النبى صالح وسط الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى لليوم الثانى على التوالى محاصرة قرية النبى صالح شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية بفلسطين.

وقالت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال أغلق السبت، كذلك المدخل الرئيسى لقرية النبى صالح والذى يخدم أيضا قرى بنى زيد الغربية وكذلك مدينة سلفيت وبعض قراها.

يأتى ذلك فيما سلمت قوات الاحتلال أربعة شبان من محافظة بيت لحم بلاغات لمراجعة مخابراتها فى مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب المحافظة.

وتشهد محافظة بيت لحم توترا منذ أكثر من أسبوع كان أخرها أمس حينما أصيب شابان اثنان برصاص الاحتلال وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، فيما زالت المواجهات مستمرة بين الحين والأخر بين قوات الاحتلال وشباب مدن المحافظة.
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