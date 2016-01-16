توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إقليمى لإكاديمية البحث العلمى بجامعة السويس

استقبل الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة لإنشاء مركز إقليمى لأكاديمية البحث العلمى والتكونولوجيا بالجامعة.

وقدم مصباح عرضا سريعا عن نشأة الجامعة، والكليات وما أنجزه منذ توليه مهام رئيس الجامعة فى منتصف عام 2012، وما تم تنفيذه من إنجازات .

وأوضح الدكتور مصباح أنه حصل على موافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عندما كان وزيرا للدفاع، وصدق على منح الجامعة مساحة 43 فدانا، و9 أفدنة أخرى أقرها وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، وتم ضم المساحة لأرض المستشفى الجامعى، والذى من المقرر أن يضم كليات الطب والأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلية .

وأضاف مصباح، أن مساحة الأرض بالمستشفى بلغت 62 فدانا، كما بلغت توسعات الجامعة 67 فدانا بمحيط حرم الجامعة بمدينة السلام، بينها أراضى منحتها المحافظة للجامعة، وفور استلامها تم إنشاء أسوار حولها وضمها للجامعة، ولتلك الأراضى تتجاوز قيمتها 6 مليارات جنيه، ولم تتكلف جنيها واحدا من ميزانية الجامعة، فضلا عن ذلك نفذت الشعبية الهندسية بالجيش الثالث أسوار الجامعة بسعر أقل مما قدمه المقاول وبكفاءة أعلى .

واشتكى الدكتور مصباح من تعنت مندوبى وزارة المالية فى صرف مستحقات المقاولين المكلفين بأعمال الإنشاءات بمنشىت الجامعة، ولفت إلى أن هناك توسعات كبيرة داخل الجامعة وتوسع فى إنشاء الكليات، كما يجرى إنشاء قاعة مؤتمرات تتسع 2000 مقعد .

وأكد الدكتور ماهر مصباح خلال عرض إمكانيات الجامعة، ومؤهلاتها لتتميز وتضم المركز الإقليميى، أن الجامعة مؤهلة لتضم مركزا إقليما للبحث العملى، حيث تتركز رؤية الجامعة على مواجة التحديات والتغييرات ومواكبة التكنولوجيات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات منطقة القناة وسيناء، وتعتبر بيت خبرة، فى مجالات هندسة البترول بجانب مهارات تكنولوجيا الصناعات الصغيرة، فى مختلف المجالات بطلاب التعليم الصناعى .

ويحضر توقيع البروتوكول الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، واللواء محمد لطفى رئيس أركان القيادة الموحدة بشرق القناة، واللواء أحمد ولى الدين رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، وأعضاء مجلس النواب فى السويس، ونواب رئيس الجامعة.



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