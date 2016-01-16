سفر وعودة 659 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، إجراءات سفر ووصول 659 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 392 إلى الجانب الليبى، بينهم 46 مصريا و346 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 267 بينهم 205 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و62 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 123 ألفا و776 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات وصول 145 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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