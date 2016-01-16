مصدر بصحة أسيوط: وفاة 10 حالات وإصابة 60 آخرين بأنفلونزا الخنازير بأسيوط

قال مصدر طبى بمديرية الصحة بأسيوط، إن مديرية الصحة رصدت 10 حالات وفاة وإصابة 60 آخرين، بمرض الأنفلونزا المستجدة (الخنازير) ( h1n1) منذ شهر ديسمبر حتى الآن.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه بعد تلقى مديرية الصحة بلاغات باشتباه إصابة عدد من المواطنين بالأنفلونزا المستجدة، تم سحب عينات من الحالات المشتبه فى إصابتها وإرسالها إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والتى أثبتت إيجابية إصابة أكثر من 58 حالة من بين الحالات التى تم إرسال عيناتها وجميع الحالات موزعة بين مستشفى الصدر ومستشفى الحميات، ومستشفى أسيوط الجامعى، ومستشفى طب الأطفال، ومستشفى الأزهر، ومستشفى صحة المرأة.

وأشار المصدر إلى أن نسبة الأنفلونزا المستجدة هذا العام مرتفعة جدا، ويأتى ذلك فى إطار إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار المرض وتزايده منذ شهر ديسمبر 2015 وحتى أبريل 2016، مضيفا أنه لم تثبت العينات حتى تاريخه إصابة أى شخص بمرض أنفلونزا الطيور أو مرض الكورونا.

وحذر المصدر الأهالى من أعراض المرض والتى أكد أنها تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا العادية يصاحبها ارتفاع فى درجة الحرارة، والتهاب رئوى، وهزلان عام وضعف شديد، منوها على أنه يجب على أى شخص يشعر فى بداية الأنفلونزا بأعراض شبيهة أن يتوجه لأقرب مستشفى صدر وحميات، لتوقيع الكشف وسحب عينة للتأكد من إيجابية الإصابة بالفيروس من عدمه، مؤكدا أن نسبة الشفاء تتم بنسبة كبيرة فى الحالات التى يتم اكتشافها مبكرا.

وأكد المصدر أن هناك عددا من المحاور العديدة تتخذها مديرية الصحة تجاه انتشار المرض وتحسبا لظهور أى أمراض معدية أخرى:

>• المحور الأول تجهيز غرف عزل بمستشفى الحميات والعامة والمركزية والصدر.

>• المحور الثانى توفير مستلزمات تشخيص الحالة من مسحات وعينات دم واشعة.

>• المحور الثالث توفير عقار "تاميفلو" والتشديد على ضرورة سهولة صرف العلاج لأى مواطن دون مقابل، إذا رأى الطبيب المعالج ذلك.

>• المحور الرابع تكثيف إجراءات مكافحة العدوى، عن طريق الفريق الصحى.

>• المحور الخامس استغلال الرائدات الريفيات فى توعية المواطن العادى البسيط عن أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها، والتربية الآمنة للطيور بالمنازل.

>• المحور السادس التنسيق مع الطب البيطرى بأسيوط، بأخذ عينات عشوائية من الطيور بالمنازل والمحلات، للاكتشاف المبكر، عن أى بؤةه لأنفلونزا الطيور.

>• المحور السابع عمل اجتماعات دورية مع السادة مديرى الإدارات ومديرى المستشفيات العامة والمركزية، لتنشيط ترصد المرض، ما بين المترددين على المنشآت الصحية التابعة للمديرية.

>• المحور الثامن التنسيق مع المستشفيات الجامعية والمبرة والتأمين الصحى للتعامل مع الحالات المشتبه فيها.