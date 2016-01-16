مصدر قضائي : «النقض» تبدأ نظر طعون انتخابات «النواب» الأسبوع الجاري

قال مصدر قضائى، إن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، انتهت من توزيع الطعون المقدمة على نتائج انتخابات النواب 2015، وستبدأ دوائر الطعون الانتخابية النظر فيهم من الأسبوع الجارى.

وأوضح المصدر أن المكتب الفنى عقب الانتهاء من توزيع الطعون على الدوائرة المختصة، تم تحديد موعد جلسات لنظرها بعض الطعون بداية من الأسبوع الجارى، على أن تستكمل باقى الدوائر فى المواعيد المحددة.

وأضاف المصدر، أن محكمة النقض تلقت عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، قرابة 250 طعنا طالب مقدموها بإلغاء نتائج فوز بعض المرشحين والقوائم بعدة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وشككوا فى النتائج المعلنة بزعم رصدهم بعض المخالفات.