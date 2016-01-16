أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة موظف حى المعادى المتهم بتقاضى رشوة للمحامى العام تمهيدا لمحاكمته

Google+ Print
إحالة موظف حى المعادى المتهم بتقاضى رشوة للمحامى العام تمهيدا لمحاكمته إحالة موظف حى المعادى المتهم بتقاضى رشوة للمحامى العام تمهيدا لمحاكمته
قررت نيابة المعادى إحالة أوراق القضية المتهم فيها موظف بحى المعادى بتقاضى رشوة من أحد المواطنين إلى المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تمهيدا لإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

كانت البداية عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى بهيئة الرقابة الإدارية، يتهم فيها موظفا بحى المعادى، بطلب عشرين ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة شركة خاصة بمقدم البلاغ، وبناءً على ذلك قام ضباط الهيئة بإجراء التحريات للتأكد من صحة المعلومات التى وردت بالشكوى.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة، وبالتنسيق مع المبلغ تم تسجيل اللقاء بين الطرفين داخل مقر الشركة بالصوت والصورة، أثناء تقاضى المتهم 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة، وبمواجهته أنكر الواقعة، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

تسلم المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، تقرير خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى واقعة تسجيلات موظف حى المعادى المتهم بتقاضيه رشوة مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة الصادرة، وأفاد التقرير بأن موظف حى المعادى مرتكب الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365