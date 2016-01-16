إحالة موظف حى المعادى المتهم بتقاضى رشوة للمحامى العام تمهيدا لمحاكمته

قررت نيابة المعادى إحالة أوراق القضية المتهم فيها موظف بحى المعادى بتقاضى رشوة من أحد المواطنين إلى المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تمهيدا لإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

كانت البداية عندما تقدم أحد المواطنين بشكوى بهيئة الرقابة الإدارية، يتهم فيها موظفا بحى المعادى، بطلب عشرين ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة شركة خاصة بمقدم البلاغ، وبناءً على ذلك قام ضباط الهيئة بإجراء التحريات للتأكد من صحة المعلومات التى وردت بالشكوى.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة، وبالتنسيق مع المبلغ تم تسجيل اللقاء بين الطرفين داخل مقر الشركة بالصوت والصورة، أثناء تقاضى المتهم 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة، وبمواجهته أنكر الواقعة، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

تسلم المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، تقرير خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى واقعة تسجيلات موظف حى المعادى المتهم بتقاضيه رشوة مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة الصادرة، وأفاد التقرير بأن موظف حى المعادى مرتكب الواقعة.