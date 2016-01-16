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مجهولون يسرقون أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة من داخل مدرسة بالمحلة

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مجهولون يسرقون أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة من داخل مدرسة بالمحلة مجهولون يسرقون أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة من داخل مدرسة بالمحلة
سرق مجهولون أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وجهاز الرسيفر الخاص بالكاميرات من داخل مدرسة مدينة العمال بنين التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية، بعد أن قاموا بكسر باب غرفة الحاسب الآلى، وفروا هاربين.

حررت إدارة غرب المحلة التعليمية، برئاسة محمد فاروق مدير عام الإدارة، محضرا بقسم ثان المحلة يحمل رقم 722 جنح ثان المحلة لسنة 2016 بالواقعة، وطالب مدير الإدارة الأجهزة الأمنية بتكثيف الرقابة والحراسات على المدارس خاصة فى أيام الامتحانات خشية سرقة أوراق الإجابات والأسئلة.

على جانب آخر، شكل اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية، يضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث بالمحلة وضباط مباحث قسم ثان المحلة.

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مصر 365