أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
مراسلة صحيفة التايمز البريطانية || أبطال اليوم هم رجال وسيدات الشرطة الذين منعوا الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالأسكندرية. -
تغطية خاصة - النائب العام يتفقد موقع التفجير الذي وقع بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس صاحب قطعة الأرض والمهندس وسائقى الحفار فى واقعة عقار منيا القمح

Google+ Print
تجديد حبس صاحب قطعة الأرض والمهندس وسائقى الحفار فى واقعة عقار منيا القمح تجديد حبس صاحب قطعة الأرض والمهندس وسائقى الحفار فى واقعة عقار منيا القمح
قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم ، بإشراف المستشار أحمد الفقى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، استمرار حبس صاحب قطعة الأرض المجاورة لعقار منيا القمح المنهار والمهندس المشرف على قطعة الأرض وسائقى الحفارين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى باشرها أحمد البوشى مدير نيابة منيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش.

وكان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح.

وتم انتشال 9 جثث لكل من "رحمة محمد عيداروس "15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى وشقيقتها "رحمة "8 سنوات و "أحمد ماهر " 7 سنوات و" هدى أبو الفتوح الهوارى"60 سنة و"أمل محمد عبد الحميد عيداروس " 17 سنة طالبة بالصف الأول و "ملك محمد عبد المجيد " 8 سنوات، و" أمنية محمد عبد الرحمن " 11 سنة و"مشيرة أمين السيد عطوة" 42 سنة و" أحمد عبد الرحمن " 17 سنة، كما تم إصابة 7 أشخاص من سكان العقار. وبذلك يكون قد تم استخراج جثث جميع الضحايا .

وتبين قيام أحد جيران العقار المنهار ببناء عقار على قطعة أرض مجاورة ، وتسببت أعمال الحفر إلى انهيار العقار حيث قام المهندس بالحفر 6 أمتار زيادة عن الحفر المطلوب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365