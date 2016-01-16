تجديد حبس صاحب قطعة الأرض والمهندس وسائقى الحفار فى واقعة عقار منيا القمح

وكان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانهيار عقار مكون من 6 طوابق بإجمالى 12 شقة، وذلك أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح.
وتم انتشال 9 جثث لكل من "رحمة محمد عيداروس "15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادى وشقيقتها "رحمة "8 سنوات و "أحمد ماهر " 7 سنوات و" هدى أبو الفتوح الهوارى"60 سنة و"أمل محمد عبد الحميد عيداروس " 17 سنة طالبة بالصف الأول و "ملك محمد عبد المجيد " 8 سنوات، و" أمنية محمد عبد الرحمن " 11 سنة و"مشيرة أمين السيد عطوة" 42 سنة و" أحمد عبد الرحمن " 17 سنة، كما تم إصابة 7 أشخاص من سكان العقار. وبذلك يكون قد تم استخراج جثث جميع الضحايا .
وتبين قيام أحد جيران العقار المنهار ببناء عقار على قطعة أرض مجاورة ، وتسببت أعمال الحفر إلى انهيار العقار حيث قام المهندس بالحفر 6 أمتار زيادة عن الحفر المطلوب.