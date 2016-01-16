إحراق 5 سيارات وسط حي «فاتح» باسطنبول

أشعلت مجموعة ملثمة مجهولة الهوية النيران في خمس سيارات متوقفة على جانب الطريق وسط حي “فاتح” في اسطنبول بعد صب البنزين عليها والهروب من موقع الحادث، مما تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة بالسيارات رغم تدخل فرق الإطفاء.

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم السبت أن مصادر أمنية أكدت أن هناك احتمالات كبيرة على تورط مجموعة من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تلجأ إلى هذه الأعمال التخريبية بين الحين والآخر بهدف إثارة الفوضى والاضطرابات في أحياء اسطنبول والمدن الكبرى الأخرى بالبلاد.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في 11 يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذي أعلن عن سريانه في عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة في شمالي العراق.

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت في عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينيني، وبدأت منذ عام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.