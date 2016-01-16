وفاة طفلة بعد إصابتها بأنفلونزا الطيورفى الشرقية.. واحتجاز ابنة عمها

أعلن مستشفى أبوكبير المركزى بالشرقية وفاة طفلة عمرها عامين ونصف نتيجة إصابتها بفيرس أنفلونزا الطيور، فيما تم احتجاز ابنة عمها تحت العلاج.

وقال الدكتور خالد فوزى، مدير عام الطب الوقائى فى المحافظة، إن الطفلة المتوفية تدعى "ريهان السيد"، وأظهرت نتائج التحاليل إصاباتها بأنفلونزا الطيور، وأنها حضرت لمستشفى أبوكبير المركزى فى حالة متدهورة تعانى التهابا رئويا مزدوجا، وتوفيت متأثرة بإصابتها، أما ابنة عمها وتدعى "آية محمد" فى انتظار نتائج تحاليل المعامل المركزية لتحديد إصاباتها، وهى محتجزة حاليا بالمستشفى وحالتها مستقرة وتم تقديم العلاج اللازم لها.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد الحالات الإيجابية للإصابة بالأنفلونزا الموسمية 79 حالة حتى اليوم السبت.

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