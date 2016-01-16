بالصور.. وكيل وزارة التربية والتعليم بطور سيناء يتفقد لجان امتحانات النقل

تفقد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بطور سيناء، صباح اليوم السبت، عددًا من مدارس مدينة طور سيناء لمتابعة امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول.

شملت الجولة مدارس محمد فريد الابتدائية ومحمد نجيب الابتدائية وخالد بن الوليد الإعدادية بقرية الجبيل، كما تفقد مدرسة الفصل الواحد بعرب الجبيل، واختمتت الجولة بمدرسة التجارة الثانوية المشتركة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما شدد على عدم السماح بالغش وضرورة خروج نتيجة تعكس المستوى الحقيقى للطلاب حتى نتمكن من وضع الخطط العلاجية الملائمة، ونبه سويلم على الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب باستمارات الإجابة والتوقيع بصحة البيانات.

كما أكد على تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصر الأمن، وتواجد الزائرة الصحية التعليمية، وضرورة غلق التليفون المحمول أثناء تأدية الامتحان، وتوعد المخالفين لقواعد الامتحانات بالعقاب.

واطمأن السيد سويلم على أعمال الكنترولات بهذه المدارس، وطالب بالتصحيح والرصد أولا بأول، وأن تكون أوراق الإجابة داخل الكنترول بصفة مستمرة عقب التصحيح .

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم بطور سيناء، فى جولته ماجد يونس مدير إدارة الخدمات والأنشطة والسيد حجازى مدير إدارة أمن المديرية ومحمود العبد مدير العلاقات العامة.

جدير بالذكر أنه بدأت اليوم السبت، الامتحانات للصفوف الرابع والخامس الابتدائى والأول والثانى الثانوى للتعليم الفنى، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية.

بينما استأنف طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى الامتحان فى مادة الهندسة والتربية الفنية، كما استأنف طلاب الصف الأول والثانى الثانوى الامتحانات اليوم، والتى بدأت الأربعاء الماضى، بينما اختمتت امتحانات الصفين الثانى والثالث الابتدائى الخميس الماضى.



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