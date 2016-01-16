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بالصور.. رؤساء مدن البحر الأحمر يتابعون حملة تشجير الشوارع

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بالصور.. رؤساء مدن البحر الأحمر يتابعون حملة تشجير الشوارع بالصور.. رؤساء مدن البحر الأحمر يتابعون حملة تشجير الشوارع
يتابع رؤساء مدن محافظة البحر الأحمر حملة التشجير بشوارع مدنهم التى أطلقها اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بمشاركة عدد من الأهالى.

ففى مدينة رأس غارب تم دعم المدينة من قبل المحافظة بـ2000 شتلة لزراعتها بشوارع المدينة من ضمن حملة تشجير الشواع، وتابع اللواء محمد حلمى، رئيس مدينة رأس غارب، مراحل التشجير بشوارع المدينة، حيث تم الانتهاء من تشجير شارع الحرية بغارب بدءا من منطقة الوادى إلى المجمع التجارى.

كما تم دعم حملة التشجير بمدينة رأس غارب من الوحدة المحلية، وكذلك أصحاب المحلات التجارية بشارع الحرية وبعض رجال الأعمال بمعاونة الإدارة الزراعية بالمدينة.

وكذلك تجرى الواحدة المحلية لمدينة رأس غارب تزيين أعمدة الإنارة بشارع الحرية بدءا من ميدان الكمين حتى المجمع التجارى بالإضاءات ذات الألوان المختلفة لأعمدة الإنارة والتى تبرع بها أصحاب المحلات بشارع الحرية.

ومن المقرر استكمال شارع الإذاعة وحتى المدخل الجنوبى وشارع الميناء والشوارع الجانبية بالمدينة تباعا.

كما أصدر اللواء محمد حلمى، رئيس المدينة، تعليمات بتسليم عدد من الشتلات لجميع المدارس المدينة ومراكز الشباب بالمدينة.

وفى مدينة سفاجا واستكمالا لحملة التشجير وضع اللواء هشام آمنة رئيس مدينة سفاجا، خطة لزراعة هذه الأشجار بشوارع المدينة بالتعاون مع شباب مدينة سفاجا وجميع أهالى المدينة من الرجال والنساء، وتمت زراعة الأشجار بمنطقة الأشغال العسكرية ومنطقة الإسكان الشرقى بشارع الكورنيش ومنطقة القطاع السياحى بالكيلو 8.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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