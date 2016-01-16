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بالصور.. محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية

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بالصور.. محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية بالصور.. محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية
تفقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس المحافظة واطمأن على التلاميذ وسير الامتحانات والعناية بالمدارس.

رافق المحافظ خلال الجولة فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبعدها قام بجولته اليومية لتفقد شوارع مدينة طنطا والوقوف على الخدمات المؤداة للمواطن والسيولة المرورية بالشوارع والإضاءة بالشوارع الرئيسية والفرعية وحالة النظافة.

كما رافق المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة طنطا ورؤساء الأحياء، وتوجه بعد ذلك لديوان عام المحافظة لحضور اللقاء الجماهيرى للاستماع وفحص شكاوى المواطنين بحضور مديرى المديريات ورؤساء المدن لسرعة حل مشاكل المواطنين.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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