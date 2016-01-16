باحثون: الجسيمات الرفيعة الملوثة فى الهواء تسبب تلفا للأعصاب

حذرت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين فى جامعة هارفرد الأمريكية من تعرض الإنسان لاستنشاق الهواء الملوث والذى ينبعث فيه جسيمات رفيعة تتسبب فى تلف الأعصاب والجهاز العصبى والإصابة بمرض الزهايمر والشلل الرعاش.

وكان الباحثون الأمريكيون قد لاحظوا من خلال البيانات التى تم الحصول عليها لحوالى 9،8 مليون حالة من المؤمن عليهم فى نظام فيديكير الطبى والذى يشمل المواطنين فوق 65 عاما فى حوالى 50 مدينة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 1999 وحتى 2010، أن التعرض المستمر للجسيمات الرفيعة والتى قطرها أقل من 2,5 ميكرومتر تسبب أمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش.

وأشار العلماء إلى أن كل زيادة فى تركيز الهواء الملوث يزيد بنسبة 8% للتعرض لهذه الأمراض حيث إن استنشاق الهواء الملوث يضر بالصحة بل ويتسبب فى وفاة 7 ملايين فى العالم قبل بلوغهم الخامسة والستين من أعمارهم خاصة فى المدن الأسيوية الكبرى فى الصين والهند.

كما أفادت الدراسات أن تلوث الهواء يزيد من خطورة السكتة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وسجلت الدراسة دخول حوالى 119 ألف شخص إلى المستشفى من الذين تعدوا الخامسة والسبعين عاما، منهم 260 ألف مريض زهايمر، و203 آلاف مريض شلل رعاش وفى النهاية طالبت الدراسة بضرورة الحد من تلوث الهواء وحماية مواطنيها من الإضرار بالصحة.