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الجرجير والقهوة وعدسة مبتكرة أحدث طرق مكافحة الجلوكوما المسبب الأول للعمى

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الجرجير والقهوة وعدسة مبتكرة أحدث طرق مكافحة الجلوكوما المسبب الأول للعمى الجرجير والقهوة وعدسة مبتكرة أحدث طرق مكافحة الجلوكوما المسبب الأول للعمى
كشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى بريجهام والنساء بأمريكا أن الخضروات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ تساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض الجلوكوما أو المياه الزرقاء بنسبة 30%، وهى المسبب الأول للعمى فى العالم بين الأشخاص أكبر من 60 عاما.

وأعزى الباحثون ذلك إلى احتواء الجرجير والسبانخ على تركيزات عالية من مركبات النترات، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية " JAMA Opthalmology"، وكما أثبتت أبحاث سابقة أن هذه الخضروات تساهم فى تعزيز الدورة الدموية للعين وبالتالى تحد من الإصابة بمرض الجلوكوما.

وفيما يتعلق بالوسائل الأخرى التى تساهم فى الحد من الإصابة بالجلوكوما حسبما نشر فى الأبحاث الطبية الحديثة فهى تشمل تناول مشروب القهوة بانتظام.

وكما كشفت دراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة فالينسيا الإسبانية عن مجموعة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتساهم فى الحد من فرص الإصابة بالمياه الزرقاء، وتشمل: الفواكه والخضروات بصفة عامة، والشاى والشيكولاته والخوخ والجزر والبرتقال وأسماك السالمون والمكسرات، بالإضافة إلى الكبدة ومنتجات الألبان.

أما أحدث صيحة لعلاج الجلوكوما، فهى عبارة عن عدسة لاصقة محملة بعقار لاتونوبروست، وهى تستخدم لمدة شهر كامل، حيث تمد العين بهذا الدواء الذى يكافح المياه الزرقاء، وذلك حسبما أكدت دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من معهد ماساتشوستس الأمريكى، ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Biomaterials".

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مصر 365