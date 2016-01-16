النيابة تنتقل لسجن العاشر لسماع أقوال الضباط فى واقعة هروب متهم إخوانى

انتقل فريق من نيابة العاشر من رمضان، برئاسة المستشار محمد جودة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، ظهر اليوم السبت، لسجن قوات أمن العاشر من رمضان، لسماع أقوال الضباط والأفراد بقوات الأمن، فى واقعة هروب سجين من أخطر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومن المقرر أن تجرى النيابة العامة معاينة على المكان الذى هرب منه السجين.

وكانت النيابة قد قررت حجز ضابطا وفردى شرطة بقوات أمن العاشر من رمضان على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية بأن أحد المحبوسين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية هرب من سجن قوات الأمن بالعاشر من رمضان، أثناء الزيارة المقررة للسجناء، وخرج وسط الزائرين، الخميس الماضى، ولم يتم اكتشاف واقعة هروبه فى وقتها، وأن الهارب من أخطر العناصر المتهمة فى قضايا تفجير محولات الكهرباء وأبراج المحمول، وكان محبوسا 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين أن السجين يدعى "عبد الرحمن ع"، وتم ضبطه ضمن الخلايا الإرهابية التى اشتركت فى وقائع تفجير محولات وأبراج الكهرباء، فيما فتحت مديرية أمن الشرقية تحقيقا موسعا فى الواقعة لمحاسبة المقصرين فى عملهم والمسئولين عن خدمة تأمين بوابة قوات الأمن.

هروب إخوانى محبوس بتهم تفجير محولات الكهرباء من سجن قوات الأمن بالعاشر