تقرير في الجول - فوز الزمالك مع ميدو ' الناشيء ' هو اللقاء الأكثر تهديفا قبل سباعية الأهلي

10 أهداف في مباراة بالدوري المصري الممتاز، أمر لم يحدث منذ عام 2000، منذ أن كان أحمد حسام ميدو لاعبا في الزمالك.

سحق الأهلي اتحاد الشرطة في لقاء مؤجل من الجولة السادسة بنتيجة 7-3 يوم 7 يناير الماضي. مباراة شهدت أكبر عدد من الأهداف في الدوري المصري منذ موسم 1999-2000.

تحديدا منذ انتصار الزمالك بنفس النتيجة على الشرقية يوم 22 يونيو 2000 في الجولة 24 من الدوري الذي حصده الأهلي ذلك الموسم.

فأحرز وقتها للأبيض عبد اللطيف الدوماني هاتريك وأيمن عبد العزيز من ركلة جزاء وطارق السيد إضافة لميدو مدرب الفريق الحالي - 17 سنة فقط وقتها - الذي بدأ اللقاء قبل أن يستبدل بأيمن مشالي صاحب الهدف السابع.

كان الزمالك وقتها تحت قيادة الألماني أوتو فيستر الذي حصد الدوري في الموسم التالي (2000-2001)، وكانت المباراة هي الأخيرة لميدو في الدوري مع الأبيض قبل بدء المسيرة الاحترافية بأوروبا.