أمن الإسكندرية يضبط شبكة دعارة تقودها سيدة

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وردت معلومات للعميد شريف التلوانى رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "هدى ص م" بإدارة شقة كائنة بالطابق الخامس بالعقار شارع 30 الجديد دائرة قسم ثان المنتزه لأعمال الدعارة، واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من، "هدى .ص"- 48 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه السابق ضبطها فى "5 قضايا دعارة – اشتباه – إدارة مسكن للدعارة – تبديد" منهم القضية جنح قسم أول المنتزه "إدارة مسكن للدعارة"، و"محمود . م" - 36 سنة عامل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه "راغب متعة"، و"عماد. م م" 36 سنة سائق مقيم دائرة قسم ثان المنتزه "راغب متعة تلبس"، و"عبد اللطيف. م " - 67 سنة بالمعاش مقيم دائرة قسم ثان المنتزه "راغب متعة تلبس"، و" سارة . ع " - 19 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه" ممارسة دعارة تلبس"، و" نورهان .ع"- 24 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسيم ثان المنتزه "ممارسة دعارة تلبس" وضبط الثالث والخامسة والرابع والسادسة عراة تماماً داخل غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى، وضبط بالشقة { شريط حبوب منع الحمل – ومبلغ 615جنيهاً - و4 هواتف محمول}.

بمواجهتهم اعترفوا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.