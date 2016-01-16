القبض على نجار مسلح بحوزته 4 كيلو حشيش وأسلحة وذخيرة فى الطالبية

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم السبت، من ضبط نجار لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، وتم إخطار النيابة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد باتجار نجار مسلح بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية وفرد خرطوش و7 طلقات.
اعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، والأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.